Friuli, raddoppia la velocità dei contagi: salgono a 93

Più che raddoppiata la velocità dei contagi: oggi, lunedì 9 marzo, i casi di contagio da coronavirus in Friuli sono passati dai 57 registrati domenica a 93 (+36, mentre domenica l'aumento era stato di 15 casi rispetto a sabato) su un totale di 1.344 campioni effettuati: 19 di queste persone sono ricoverate in ospedale, 10 a Trieste, 6 a Udine, di cui tre in terapia intensiva (2 a Udine e 1 a Pordenone). Attualmente sono in corso ulteriori 234 analisi.

La positività è così suddivisa:



Trieste 53 casi

Udine 26

Gorizia 10

Pordenone 4

