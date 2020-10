Il consigliere del Pd Bolzonello positivo, è asintomatico

TRIESTE - «A seguito della vicinanza a un familiare con sintomi riconducibili al covid ho effettuato oggi un tampone che ha dato esito positivo al virus». A comunicarlo è il capogruppo del Pd Sergio Bolzonello che oggi ha effettuato il tampone al covid-19 risultato positivo. Le condizioni di salute del capogruppo appaiono regolari e non manifesta sintomi, dovrà quindi rispettare le indicazioni per la quarantena domiciliare. «Sto bene – dice il capogruppo dem – ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare, come ho già fatto a marzo, osservando ovviamente i protocolli previsti per tutti». Bolzonello fa sapere inoltre di «non aver avuto contatti, negli ultimi giorni, con altri consiglieri, né con lo staff di segreteria del gruppo, ma con soggetti esterni in relazione alla mia professione. Intanto, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato la proroga a tutto il 7 ottobre dell'efficacia dell'ordinanza contingibile e urgente di Protezione civile n. 29 dello scorso 25 settembre. La proroga è motivata dall'attesa della valutazione delle eventuali disposizioni del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel dettaglio l'atto riguarda le misure relative all'ingresso negli impianti per un massimo di mille persone in occasione degli eventi sportivi che si svolgono allo stadio Friuli Dacia Arena di Udine, allo stadio Nereo Rocco di Trieste e al PalaRubini-Allianz Dome di Trieste. © RIPRODUZIONE RISERVATA