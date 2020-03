Coronavirus. Chiusi pub, cinema, teatri e musei: le nuove restrizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE -alla luce delle disposizoni della Presidenza del Consiglio anti-Coronavirus sull'intero territorio nazionale. Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. E' sospesa l'apertura dei musei e di altri istituti e luoghi di cultura. Sospesa anche l'attività di cinema e teatri. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività di ristorazione e bar, vi è l'obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. E' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate per impedire assembramenti di persone,Sono sospesi eventi sportivi di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo: pubblico o privato. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi, nonché gli allenamenti degli atleti agonisti, all'interno di impianti a porte chiuse. In ogni caso le associazioni e le società sportive sono tenute, attraverso il proprio personale medico, ai controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus tra gli atleti, gli accompagnatori, i tecnici e di dirigenti. Tutte le disposizioni hanno efficaciaL'Amministrazione regionale ricorda che il numerova chiamato solo in caso di urgenze sanitarie e che, per ogni ulteriore informazione relativa al coronavirus, è attivo il numero verde della Protezione Civile