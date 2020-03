​Coronavirus, norme restrittive: la protesta dei detenuti arriva anche a Trieste e Udine

Dalle 19 di oggi è in corso all'interno del carcere del Coroneo di Trieste una protesta da parte di alcuni detenuti. Lo conferma il segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) per il Friuli Venezia Giulia, Giovanni Altomare, precisando che per il momento la contestazione si limita a battere pentole contro le sbarre delle celle.



Come per le altre carceri già in rivolta in questi giorni anche i detenuti del Coroneo, sostiene il Sappe, protestano contro le misure restrittive imposte dal Dpcm che impediscono i colloqui visivi con i propri familiari e anche in segno di solidarietà proprio con quanto avvenuto negli altri penitenziari. Nella Casa circondariale del capoluogo giuliano, fa sapere Altomare, sono rinchiusi circa 180 detenuti a fronte di una capienza di 135 unità e dunque «anche il sovraffollamento è fonte di preoccupazione e motivo di protesta per il rischio di diffusione del coronavirus all'interno del carcere stesso», come ha sottolineato Altomare. All'esterno del Coroneo sono confluite numerose pattuglie delle Forze dell'ordine. Ieri una analoga protesta si è svolta all'interno del carcere di Udine. © RIPRODUZIONE RISERVATA