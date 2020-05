Brindisi virtuale su “Zoom” da 30 Paesi: l'iniziativa diventa record internazionale

TRIESTE - Era partita come una bicchierata virtuale organizzata con una finalità di marketing per promuovere il vino bianco friulano e invece è diventata, un'occasione per stare insieme quasi spontanea. Tanto che, al termine, sulla piattaforma Zoom si è registrata la cifra record di mille contatti, con un picco di 800 persone collegate contemporaneamente da trenta Paesi del mondo. È "BrindiAmo Fvg", l'iniziativa di PromoTurismoFvg, il braccio operativo della Regione Fvg per il settore turistico, tenutasi ieri sera, sabato 16 maggio, alla quale si sono iscritti sorprendentemente quasi 1.400 persone.

Di queste, ovviamente molti tour operator, proprietari di cantine, giornalisti di settore ma soprattutto amici e persone che hanno aderito alla bicchierata per il solo piacere di bere in compagnia nelle ultime ore del lungo periodo di lockdown. A fare da dorsale ed elemento catalizzatore, sono stati anche i "fogolars furlan" (Focolari friulani), associazioni diffuse in tutto il mondo e costituite da emigrati originari del Friuli Storico e loro discendenti (e di aree limitrofe).

«Sono contentissimo, il successo è andato oltre ogni immaginazione e avevamo il timore che la piattaforma non tenesse. Invece le persone sono rimaste molto soddisfatte e si sono trattenuto più a lungo di quanto avevamo considerato», commenta il direttore di PromoTurismoFvg e ideatore di BrindiAmo, Lucio Gomiero. Alla serata (è diventata tale) condotta da Fede e Tinto (conduttori della trasmissione di Radio2 Decanter,, hanno partecipato, tra gli altri, il compositore Remo Anzovino, il presidente del Fvg Massimiliano Fedriga, l'olimpionica Margherita Granbassi, il giornalista Alan Friedman, molti esponenti del mondo dello sport.

