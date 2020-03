Coronavirus: boom di domande per piattaforme di smart working

TRIESTE - Non c'è solo crisi economica nel periodo di Coronavirus, e non aumenta soltanto la domanda di prodotti sanitari. Tante aziende per favorire lo smart working, necessitano di piattaforme tecnologiche. Alla beanTech, azienda informatica friulana di alta tecnologia, è in pochi giorni cresciuta del 10% la domanda di piattaforme informatiche proprio per consentire lo smart working. "E' un dato prettamente culturale e di preparazione - afferma Fabiano Benedetti, Ceo beanTech - le aziende già evolute a livello digitale erano preparate e già conoscevano gli strumenti che oggi sono a disposizione per lo smart working. L'exploit nasce perché la stragrande maggioranza delle imprese non era ancora a conoscenza, prima della crisi del Coronavirus, delle possibilità che la tecnologia oggi offre". Benedetti ha sottolineato anche che, nell'ultima settimana, si è registrata una penuria di computer portatili in tutta Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA