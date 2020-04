Blitz dei Nas alla casa di riposo "la Primula": i 21 ospiti erano tutti positivi al Covid-19

Controlli a tappeto dei Nas in tutta Italia e in Friuli VG: la struttura trovata irregolare ed evacuata è la casa di riposo per anziani La Primula di Trieste. L'evacuazione era stata disposta dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale.

I 21 ospiti, tutti positivi al Covid-19, sono stati trasferiti nei giorni scorsi in altre tre strutture sanitarie del territorio di Trieste, idonee per la cura dell'epidemia. In totale i Nas di Udine, in questo periodo di emergenza coronavirus, hanno controllato una quindicina di strutture per anziani su tutto il territorio regionale. Si è trattato di controlli di carattere amministrativo-sanitario per la verifica dell'adozione dei protocolli di contenimento dell'emergenza e dei presidi di sicurezza. Non sono emerse particolari criticità.

Ultimo aggiornamento: 13:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA