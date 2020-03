Coronavirus Fvg. Stretta sui divieti, supermercati presi d'assalto a Trieste: gente in fila per entrare

Coronavirus , file davanti ai supermercati questa mattina a Trieste, nel giorno in cui entra in vigore la «stretta» sulle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19, prevista dalla nuova ordinanza della Regione Friuli Venezia Giulia.



chiusura domenicale di qualsiasi esercizio commerciale

Tra le prescrizioni introdotte dal governatore Massimiliano Fedriga anche laad eccezione di farmacie, parafarmacie ed edicole. Sono una cinquantina le persone in attesa, distanziate l'una dall'altra, davanti all'ingresso di un supermercato in via Giulia. Si entra alla spicciolata, secondo l'ordine di arrivo. Gli utenti della rete pubblicano sui gruppi Fb dedicati a Trieste video di diverse persone ancora per strada e file, sempre distanziate, davanti ad altri market.

Intanto sono decine le email che giungono alla Polizia locale da parte di cittadini che chiedono chiarimenti su ciò che è consentito fare: dal trasloco ai lavori di ristrutturazione, alla possibilità di accompagnare i propri figli dai nonni. Diverse anche le telefonate gestite dalla Sala operativa sempre in merito a ulteriori delucidazioni sulle prescrizioni.

