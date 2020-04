Coronavirus: ecco l'app che monitora la mappa dei contagi

TRIESTE - 'Stop coronavirus Fvg' è questo il nome della nuova applicazione per telefonini lanciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia per il tracciamento dei contagi da coronavirus. L'app sarà pronta all'inizio della prossima settimana e, come ha spiegato ai microfoni dell'emittente locale Telequattro il governatore Massimiliano Fedriga, questa si baserà su tecnologia Bluetooth e non GPS, evitando così qualsiasi invasione di privacy. «Soltanto nell'ipotesi in cui una persona risulti positiva - ha fatto sapere Fedriga - noi gli chiederemo di poter vedere dal telefono le persone con cui è entrata in contatto» senza «sapere dove la persona sia entrata in contatto, tutelandone così al massimo la privacy». L'utilizzo dell'applicazione, ha poi concluso Fedriga che in questi giorni sta testando l'app, è su base volontaria. © RIPRODUZIONE RISERVATA