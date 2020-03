La Questura: «Cinque agenti e 1 civile in quarantena»

Sono 5 gli agenti in servizio alla Questura di Trieste posti in quarantena oltre ad un civile. La conferma di quanto anticipato dal Segretario provinciale di Trieste del Sap Lorenzo Tamaro ieri al Gazzettino, arriva direttamente dalla Questura. "Sono 5 i dipendenti della Polizia di Stato e 1 dipendente dell’Amministrazione Civile dell’Interno sono stati posti precauzionalmente in quarantena - fanno sapere dagli uffici di via Tor Bandena a Trieste - come da protocollo sanitario, per aver avuto contatti con soggetti a rischio in ambiente esterno e non per attività istituzionale".



La Questura specifica che, fortunatamente, "non vi sono dipendenti della Polizia di Stato né dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno, in servizio nel territorio triestino, risultati positivi al COVID-19". Diversa la situazione a Udine, come spiegato da Olivo Comelli, segretario Sap Fvg: "Abbiamo almeno due poliziotti in servizio a Udine che sono positivi al Covid 19. Sono rimasti contagiati non in servizio, ma grazie ai tamponi sono stati accertarti, evitando in questo modo che il virus si propagasse tra i colleghi e gli utenti".