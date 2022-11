Ragazzino si schianta in scooter contro un bus: sbalzato di 15 metri, ricoverato d'ugenza

CORMONS (GORIZIA) - Nel pomeriggio di domenica 13 novembre, in via Subida a Cormons, un ragazzo minorenne in sella a uno scooter si è scontrato contro un autobus, per cause in corso di accertamento. È successo all'altezza di una trattoria.

Raffica di segnalazioni

Immediata alla richiesta di aiuto con più chiamate al Nue112 e immediato l'invio dell'elisoccorso e di un'ambulanza proveniente da Cormons. Sul posto i Vigili del fuoco del Comando di Gorizia per la messa in sicurezza della sede stradale.

Ragazzo ferito a Cormons, come sta

Nell'impatto il minorenne è stato sbalzato per circa 15 metri riportando una lesione alla gamba molto seria e politraumi. È stato trasportato d'urgenza, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.