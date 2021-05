Super controlli a Trieste e provincia: scoperti 25 cittadini fuori durante il coprifuoco, ed erano in isolamento fiduciario per Covid

TRIESTE - In meno di una settimana, dal 15 maggio al 21, la Polizia di Stato ha controllato nell’intera provincia 3.611 persone, multandone 28, di cui 25 durante le ore di coprifuoco. I 25 soggetti sono stati denunciati perché hanno abbandonato l’isolamento fiduciario e una persona è stata deferita in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica per false attestazioni-dichiarazioni sulla propria identità, mentre sono stati controllati 677 esercizi e attività commerciali.