TRIESTE - Ieri sera la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica quattro adolescenti, di cui un minorenne. Già identificati in piazza Foraggi poco dopo le 21, personale della Squadra Volante li ha notati e fermati in via Valmaura poco prima delle 23. Apparivano in uno stato di alterazione alcolica e hanno riferito che stavano facendo rientro a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA