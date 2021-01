«Devo rientrare prima delle 22»: al volante ubriaca a tutta velocità

TRIESTE - Viaggiava a tutta velocità per «rientrare a casa prima del coprifuoco» e con un tasso alcolemico tre volte il consentito. Per questo motivo una donna di 42 anni, cittadina slovena, è stata denunciata dai Carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Secondo una ricostruzione, ieri sera alle 22 una pattuglia del Radiomobile di Aurisina, che stava effettuando un posto di controllo all'ex valico di Fernetti a Monrupino, ha visto arrivare da Opicina un'auto a velocità sostenuta con gli abbaglianti accesi. Fermata, la conducente si è giustificata dicendo che stava cercando di rientrare a casa in tempo prima del coprifuoco. Una volta sottoposta all'etilometro, è stato riscontrato un tasso alcolico tre volte il consentito. I carabinieri hanno quindi proceduto al ritiro immediato della patente e alla denuncia per guida in stato di ebbrezza

