Coordinamento No Green pass in piazza: «Ora scioperi a singhiozzo». Ipotesi manifestazione mercoledì 3

TRIESTE - Giornate di sciopero, anche a singhiozzo ma coordinate, e l'ipotesi di una nuova manifestazione il 3 novembre, da organizzare a San Giusto. Sono le proposte emerse dall'assemblea del Coordinamento No Green Pass Trieste che oggi, 30 ottobre, ha riunito in piazza San Giacomo diverse categorie di lavoratori, da metalmeccanici ad addetti della logistica, da sanitari a tassisti, quasi tutti senza mascherina, assieme a degli studenti. L'obiettivo - hanno spiegato gli organizzatori - era allargare la platea a chi ancora non aveva avuto modo di avvicinarsi al movimento, riassumere le difficoltà che i lavoratori riscontrano qualora non si presenti il Green pass e individuare soluzioni. I partecipanti, circa 200, si sono suddivisi in gruppi, in base a quante erano le categorie presenti, per confrontarsi sul tema e poi riunirsi nuovamente in assemblea e comunicare le proposte. Dagli autoferrotranvieri è emersa la volontà di organizzare una nuova manifestazione il 3 novembre a San Giusto alle 14.30 «per coinvolgere anche i colleghi che sono tornati al lavoro e i molti cittadini», vista la concomitanza con la festa patronale. «Potremmo anche montare un palco - ha aggiunto il rappresentante degli autoferrotranvieri - e terminare con una fiaccolata verso piazza Goldoni. Scegliamo questa area della città visto che il nostro sindaco non vuole vederci in piazza Unità: non lo disturbiamo perché gli vogliamo bene». Tra i presenti all'iniziativa anche Ugo Rossi (Movimento 3V) e Matteo Schiavon del Coordinamento 15 ottobre oltre a qualche portuale.