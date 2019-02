Convivente picchiata e con tagli sul viso: 39enne allontanato

di E.B.

TRIESTE - Allontanamento urgente dalla casa familiare percon divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna. Nella notte di domenica scorsa, i carabinieri di via Hermet hanno denunciato l'uomo per il reato di maltrattamenti verso familiari o conviventi. I militari sono intervenuti nel rione di Rozzol a seguito di una richiesta di aiuto fatta al numero di emergenza “112” da una donna che, nella giornata precedente, era stata vittimada parte del compagno convivente. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che la donna presentava evidentiLa donna ha indicato il convivente quale autore delle violenze, avvenute peraltro alla presenza dei. Ha inoltre aggiunto che non si è trattato di un caso sporadico, bensì di uno dei tanti episodi, ripetuti nel tempo, che mai aveva avuto il coraggio di denunciare.