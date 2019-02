Fugge contromano all'alt e provoca incidente in sella a scooter rubato

di E.B.

TRIESTE - Dopo lunghe e complesse indagini, il personale del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale ha identificato e denunciato il responsabile - nel luglio scorso - dia seguito del quale si era dato alla fuga. L'uomo, D.C. di 42 anni aveva imboccato il raccordo autostradale che conduce all'ex valico di Rabuiese nonostante il proprio scooter, un motociclo Piaggio, avesse una cilindrata inferiore ai 150 cc. previsti: una volta imboccata la galleria di “Rabuiese” era incappato però in un controllo della Polstrada. L'uomo dopo aver accennato inizialmente l'intenzione di fermarsi al margine destro della carreggiata, oltre che per se stesso anche per gli altri numerosi utenti della strada, percorrendo tutta la galleria in senso contrario. Immediata la nota di ricerca diramata dagli operatori i quali, raggiunto il primo varco utile, si sono messi subito all'inseguimento del fuggitivo. Una volta giunto all'esterno della galleria, D.C. ha proseguitopassando tra i veicoli e il guard-rail e al primo svincolo, avente tra l'altro configurazione curvilinea, e ha imboccato anche questo contromano schivando i veicoli che gli si paravano davanti.Giunto all'intersezione della rampa con la via Frigessi, nel percorrere una curva, ha terminato la sua corsa. Dopo l'urto, a seguito del quale il conducente del motociclo è rimasto al suolo per lesioni, D.C. e la sua passeggera si sono dati alla fuga a piedi abbandonando sul posto il ferito e il proprio mezzo. Mentrela passeggera è stata rintracciata da una pattuglia della Polmare in transito nelle vicinanza. La donna non ha voluto rivelare nulla riguardo l'identità dell'uomo agli operatori della Polizia locale giunti sul luogo dell'incidente per i rilievi: ha fornito indicazioni fuorvianti per favorirne l'impunità. Ma i rilievi hanno permesso di accertare che il motociclo utilizzato dai dueed era stato utilizzato anche per attuare uno scippo. L'attività d'indagine, ttraverso la visione delle ripresee l'incrocio dei dati relativi alle celle telefoniche agganciate dal cellulare della donna e dei suoi interlocutori nei momenti immediatamente precedenti e successivi all'incidente stradale, hanno permesso di risalire al responsabile.