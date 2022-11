Contromano in bicicletta, in 8 finiscono nella rete della Polizia locale: a breve i controlli sulla velocità

MONFALCONE - Viaggiavano contromano in sella alla loro 2 ruote, per 8 ciclisti arrivano le multe. Continua l’attività della Polizia Locale volta a garantire la sicurezza delle persone e della circolazione stradale. A seguito dell’incontro con i cittadini del rione Panzano, sono emerse le richieste di controllo della velocità dei veicoli su via Callisto Cosulich e di verifica del transito delle bici contromano in via del Mercato. Proseguendo le attività di costante presidio e controllo del territorio, martedì 22 novembre la Polizia Locale, dalle 5.30, ha sottoposto a controllo 87 biciclette, irrogando 8 sanzioni per circolazione contromano lungo via del Mercato. I controlli sono mirati sia alla sicurezza dei conducenti dei velocipedi, sia alla tutela degli automobilisti, perché in caso di collisione con un velocipede che transita violando una norma del Codice della Strada c’è il rischio di lunghe sospensioni della patente per il conducente dell’autovettura. Il presidio delle strade e delle piste ciclabili monfalconesi è finalizzato, in particolare, a individuare l’eventuale mancanza di luci sui velocipedi, alla verifica del rispetto del divieto di circolazione contromano e sui marciapiedi, e per sensibilizzare i ciclisti sui temi della sicurezza e della visibilità. L’obiettivo, infatti, è informare grandi e piccoli ciclisti sottolineando l’importanza di utilizzare le luci per la propria sicurezza e per quella degli altri utenti della strada. Negli ultimi quindici giorni, in diversi orari, la Polizia locale ha anche effettuato controlli sulla velocità dei veicoli su via Callisto Cosulich.