Istria: «Verifiche serrate su chi passa». Tornano le code al confine con la Croazia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LUBIANA - «Faremo come l'anno scorso». Suona come un'esplicita minaccia quella pronunciata da Bostjan Sefic, sottosegretario agli Interni della Repubblica slovena: anche quest'estate, entrato in vigore l'anno scorso, che prevede ilche attraversano un confine dell'area Schengen. La Slovenia fa parte dell'area Schengen, la Croazia non ancora. E così l'Istria, che già è spezzata in due da un confine senza senso, che doveva diventare sempre più leggero, si ritrova con un confine pesante, il più pesante interno all'Unione Europea, in cui tutti i documenti vanno controllati. Uno per uno. Per motivi di sicurezza antiterrorismo e di protezione dei Paesi Schengen dall'immigrazione clandestina.