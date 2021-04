Covid. Ripartenza e assembramenti, il prefetto di Trieste: «Attenzione a piazze, strade e bus»

TRIESTE - Ripartenza, a Trieste l'attenzione agli assembramenti sarà focalizzata su piazze, strade e bus. «I numeri e i piani dicono che si può partire in sicurezza. Vediamo sul campo domani quale sarà la fotografia della situazione». L'attenzione si concentra «più che altro su piazze, strade e autobus». Lo ha detto il prefetto di Trieste e commissario del Governo per il Friuli Venezia Giulia, Valerio Valenti, a margine della commemorazione del 25 aprile, oggi a Trieste, in merito al rientro in classe da domani per il 70% degli studenti degli istituti superiori. «Nelle scuole - ha spiegato Valenti - ci è stato garantito che non ci sono rischi di assembramento» e quindi l'attenzione «si sposta» sui momenti in cui si arriva o si esce da scuola. Per quanto riguarda i mezzi «ci rimettiamo ai dati che ci sono stati forniti dalle aziende di trasporto, e quindi sulla sufficienza a far sì che» non ci siano assembramenti. «Impiegheremo - ha concluso - anche volontari di protezione civile e del comune nelle fermate nei luoghi di maggiore snodo dei bus, con l'impegno a rivedersi a breve per fare un check della situazione».