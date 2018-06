Conto alla rovescia per la "Electric Run", la più luminosa del pianeta

di E.B.

TRIESTE - Trieste sarà la prima tappa in Italia della, la corsa non competitiva più luminosa del pianeta all'insegna del divertimento - realizzata dalla Vega Events in collaborazione con il Comune - che si svolgerà di sera,, con partenza alle 21.00 circa, su un percorso di 5 chilometri che partirà da piazza Libertà per proseguire in viale Miramare, Porto Vecchio, Rive e piazza Unita' d'Italia. I partecipanti saranno immersi in luci fluorescenti, effetti scenici e fantastici archi luminosi, con un costante accompagnamento musicale. Sono previsti punti di ristoro su tutto il percorso. «Vogliamo dare più risalto possibile a questa originale manifestazione che attirerà tantissimi turisti da tutta la Regione, dalle vicine Slovenia e Croazia e dall'Austria – ha sottolineato il- che vedrà la partecipazione di numerose famiglie e bambini. Sono attesi 10.000 partecipanti da tutta la regione, ma anche dai territori limitrofi e dall'estero, come confermano le vendite dei biglietti già effettuate il 20% dei partecipanti proviene dall’estero, (Croazia, Slovenia e Austria), il 35% dal Nord Italia,». Alla finish line, in corrispondenza di Piazza Unità d'Italia, la serata proseguirà grazie all'installazione di un palco, animato da dj e performers professionisti nell'ambito dell'intrattenimento, con tanta musica che spazierà dal pop alla dance. L'acquisto dei biglietti è ancora disponibile sul sito www.electricrunitalia.it e all’interno degli store “Sportler”: presenti a. biglietti in prevendita hanno il prezzo di 20,50 euro a persona. Per ogni biglietto una quota verrà donata in beneficenza all’Area Giovani CRO di Aviano.Per quanto riguarda i principali provvedimenti di viabilità, il divieto di transito sarà istituito, per tutti i veicoli, su viale Miramare, nel tratto compreso tra piazza della Libertà e via Boveto e sull'ultimo tratto di tutte le laterali che si immettono su viale Miramare e piazza Libertà, dalle 18.00 alle 24, medesimo divieto anche su Largo Città di Santos (nel tratto compreso tra il Silos e l'Ute, limitatamente agli stalli riservati per la sosta dei pullman e alla corsia di manovra delimitata rispetto alla corsia per la circolazione degli altri veicoli da new-jersey al centro della carreggiata), nonché sulla bretella di collegamento tra Largo Città di Santos e piazza Duca degli Abruzzi, sulle aree di sosta in corrispondenza della Centrale Idrodinamica e dei Magazzini 26, 27 e 28, nonché sull'intera viabilità interna al Porto Vecchio di collegamento tra i varchi di largo Città di Santos e viale Miramare. Limitazioni anche al transito pedonale in piazza dell'Unità, dalle 19.30 alle 20.30 di sabato 16 giugno e accessi laterali alla piazza, per consentire i consueti controlli. Dalle 20 del 16 alle 02 del 17 giugno, è previsto anche il divieto di transito per tutti i veicoli sulle Rive, nel tratto compreso tra piazza Tommaseo e via Mercato Vecchio.