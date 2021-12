Fedriga: «Secondo le stime il Friuli Venezia Giulia non diventerà arancione»

TRIESTE - «Secondo le stime non dovremmo raggiungere la zona arancione, però ricordo che l'ultimo decreto, che è stato particolarmente voluto dalle Regioni, di fatto mette in sicurezza le attività economiche anche in zona arancione, perché in zona arancione chi è vaccinato o chi ha superato la malattia di fatto vive esattamente come in zona bianca, perché può fare tutte quelle attività che faceva in zona bianca. Quindi garantiamo l'economia e garantiamo la sicurezza sanitaria». Lo ha detto il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, parlando a margine di una conferenza stampa sulla situazione sanitaria in regione. Fedriga ha spiegato che «se oggi in Fvg avessimo tutta la popolazione e la platea che si può vaccinare, vaccinata, non vedremmo nemmeno lontanamente la zona gialla. Continuiamo a lavorare affinché la gente partecipi alla campagna vaccinale, soprattutto chi ancora non si è vaccinato», ha concluso.

Plauso al decreto

In precedenza il governatore del Friuli Venezia Giulia ha detto che quando c'è stato bisogno «di criticare il Governo nelle cose concrete non mi sono risparmiato, ma devo dire che su questo decreto c'è stato un grande ascolto da parte del Presidente del Consiglio che ringrazio, perché c'è stata una collaborazione istituzionale tra Regioni e governo. Quindi Draghi penso che abbia dimostrato che l'ascolto e l'azione - che il Governo ha avuto il coraggio di mettere in campo - sono misure efficaci e riescono a tenere insieme il Paese e a dare risposte efficaci ai nostri cittadini».

I controlli

Fedriga ha parlato anche dei controlli sui green pass: «Non ci sono ancora indicazioni precise ma il governo ha detto che si tratta di controlli a campione. I controlli sono utilissimi, ma siamo in una pandemia», ha ricordato Fedriga richiamando tutti a un senso di responsabilità: «Ognuno è responsabile di quello che fa e l'appello che faccio è che tutto deve avvenire in una consapevolezza personale. Non può passare la logica che uno può fare finché non viene sanzionato».

I vaccini

Sulle vaccinazioni il governatore ha aggiunto che «ci sono dati oggettivi incontrovertibili che il vaccino funziona e funziona bene». Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso della conferenza stampa per fare il punto della situazione sull'emergenza da Covid-19 e le misure di prevenzione. In contagi rispetto allo scorso anno sono scesi del 20% e «in un contesto sociale diverso dall'anno scorso quando eravamo in limitazioni maggiori rispetto a oggi, eravamo in zona arancione».