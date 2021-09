TRIESTE - "Condanna a morte per Dipiazza" e altre scritte ingiuriose contro il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, sono comparse nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 sui palazzi di via Diaz, nel cuore della città. Altri attacchi nei confronti del primo cittadino sono apparsi su alcuni edifici dietro al Municipio. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire ai responsabili degli imbrattamenti ingiuriosi. Hanno già effettuato i rilievi del caso.