TRIESTE - Una rissa è avvenuta in centro nel pomeriggio di ieri tra almeno cinque ragazzi stranieri, regolari in Italia, alcuni dei quali armati di coltello. Al termine, tre giovani sono rimasti feriti, nessuno in modo molto grave; uno invece è stato fermato dalla Polizia locale.

Lo riportano alcuni media locali. I tre giovani portati all'ospedale sarebbero cittadini kosovari, tutti di età inferiore ai trenta anni.

Gli scontri si sono verificati in piazza Garibaldi.