Ferisce la compagna con una bottiglia di vetro: arrestato 36enne

TRIESTE - Lite furibonda tra una coppia in via di Borgo Teresiano. Ad allertare il 112 sono state alcune cittadine allarmate: sul posto sono arrivate due pattuglie dei Carabinieri di via Hermet che hanno sorpreso un uomo ancora intento a picchiare la propria compagna, una trentenne residente in città. La donna presentava lividi al volto ed una ferita molto evidente alla testa, causata dal fidanzato con l’utilizzo di una bottiglia di vetro. Soccorsa, è stata immediatamente trasportata all’ospedale Cattinara, dove è stata sottoposta ad una serie di accertamenti sanitari: fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ha riportato comunque una prognosi di 30 giorni.

L’uomo, un trentaseienne di origine romena senza fissa dimora, è stato quindi tratto in arresto dai militari dell’Arma per i reati di lesioni aggravate con uso di oggetti atti ad offendere. Il 36enne si è reso inoltre responsabile anche del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, in quanto ha minacciato e insultato gli operanti, tentando a più riprese di ostacolare le attività e di liberarsi. A seguito degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri è emerso che negli ultimi sei mesi le Forze dell’ordine erano intervenute in più occasioni per sedare liti tra i due e che la donna era stata già vittima di violenza: pertanto l’uomo è stato denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia e portato al carcere del Coroneo.