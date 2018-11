Colleziona reati da quando aveva solo 11 anni: arrestata dopo 17

di E.B.

TRIESTE - All'età disi era già resa responsabile di furto aggravato all'interno di due diversi esercizi commerciali. Era il 2001 e non si è più fermata fino a quando, nei giorni scorsi, la Squadra Mobile di Trieste, a seguito di un provvedimento di esecuzione pena emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ha tratto, con cittadinanzadestinataria di una serie di sentenze di condanna per vari reati commessi dal 2001 ad oggi.L’arrestata, pluripregiudicata,per i reati di furto, di false attestazioni sulla propria identità, di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e di porto di armi od oggetti atti ad offendere;, nonché in altri centri quali, Roma, Latina, Sanremo, Firenze e Pescara. Nel 2002, ancora non imputabile, commetteva anche un furto all’interno di un’abitazione del comune di Sanremo in Provincia di Imperia.Risultata registrata con vari alias, è stata condannata più volte dal Tribunale dei Minori di Roma per alcuni furti in appartamento commessi nella capitale dal 2001 al 2004, nonché perNel 2003 e nel 2004, la giovane, si era resa responsabile di reati contro il patrimonio ed altro anche in questa Regione e più precisamente nei comuni di Trieste, Udine e Pordenone. Nel 2004, appena quattordicenne, veniva arrestata in flagranza di reatodalla Squadra Volanti di Firenze. Nel corso del 2007 veniva denunciata anche nelle Province di Pisa, Pescara e Roma per la stessa tipologia di reati e nel 2008 tratta nuovamente in arresto a Roma, poiché colta nella flagranza di commettere un furto all’interno di un appartamento.Il provvedimento restrittivo è stato emesso in ragione del cumulo delle condanne inflitte. La giovane è stata rintracciata dagli uomini della Mobile di Trieste e dai colleghi di Viterbo. Ora si trova nel carcere di Civitavecchia..