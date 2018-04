Città "cardioprotetta": arrivano i primi tre defibrillatori pubblici

di E.B.

TRIESTE - Anche il capoluogo giuliano diventa "cardioprotetto" con l'arrivo deia disposizione di tutta la comunità, cittadini e turisti, installati su collonnine in alcuni: piazza della Borsa, piazza S.Antonio e piazza Hortis. L'iniziativa è stata annunciata stamane in Municipio. Ringraziamenti sono stati rivolti alla Comunità Serbo Ortodossa che ha permesso di acquistare i primi due defibrillatori, al 118 che ha individuato le aree pubbliche idonee all'installazione e ad AcegasApasAmga che ha provveduto agli allacciamenti necessari per il funzionamento degli stessi. «La finalità èe fare in modo che si 'aggancino' al progetto altre realtà per estendere la collocazione dei defibrillatori in ulteriori punti della città. E' importante far capire che la colonnina-defibrillatore è un bene che dev'essere preservato da tutti perchè salva la vita» è stato detto. Saranno formatiche a loro volta istruiranno i nuovi assunti. In ogni caso, garantiscono gli operatori del 118, l'utilizzo del defibrillatore automatico, che è stato introdotto in Italia nel 2001 e subito impiegato anche a Trieste, è semplice perchè lo stesso strumento fornisce le indicazioni necessarie.