Tonnellate di coltan radioattivo nel Porto: proviene dal Venezuela

TRIESTE - La Procura di Trieste ha aperto un'inchiesta e procede contro un gruppo di persone per un misterioso arrivo nel porto di Trieste, tre settimane fa, di(minerale radioattivo) proveniente dal Venezuela. La magistratura, secondo quanto si è appreso, ipotizzerebbe, comunque,che fa riferimento a un articolo sull'impiego pacifico di energia nucleare. Vale a dire che nella etichettatura del containerSu disposizione della magistratura, la Guardia di Finanza avrebbe compiuto alcune perquisizioni, mentre a Palazzo di Giustizia sarebbero già stati ascoltati numerosi testimoni.Ulteriori accertamenti sono in corso per chiarire la vicenda e, soprattutto, la regolarità dell'importazione. Del carico diretto in Italia aveva parlato il presidente del Venezuela Nicolàs Maduro mesi fa a una emittente pubblica venezuelana, poi però non se ne è saputo più nulla. La deputata del Pd Debora Serracchiani aveva presentato una interpellanza ai ministri delle Infrastrutture e Trasporti, dell'Economia e Finanze e degli Affari esteri. pretendendo chiarezza sui rapporti tra Italia e Paese sudamericano. Il coltan è un minerale fondamentale nella produzione di apparecchi elettronici avanzati.