Cinque casi di scabbia a scuola, sono 31 dall'inizio dell'anno

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Cinquedinelledella città. Due riguardano l'asilo Spaccini di via Colonna e a renderlo noto in questi giorni è stata l'Azienda sanitaria al termine di una serie di accertamenti. Non risulta necessaria alcuna disinfestazione ma a livello precauzionale è stato raccomandato di mettere giochi, cuscini e peluchesche una volta chiuso dovrebbe soffocare gli acari che trasmettono la malattia che si manifesta con forte prurito prolungato. Una malattia curabile con pomata sulla pelle e il contagio avviene tramite contatti interpersonali intimi e prolungati. Stando a quanto riferisce il Tgr Fvg, alcune famiglie avrebbero chiesto la disinfestazione dei locali ma l'azienda sanitaria la ritiene una procedura inutile e dannosa per i bambini. Nel 2016 i casi a Trieste sono stati 82, scesi a 69 nel 2017 e a 31 nei primi mesi dell'anno in corso di cui cinque tra minori. Tra le categorie più colpite, gli anziani nelle case di riposo e i migranti.