Cinquantenne recuperata in mare e rianimata dai passanti: è gravissima

TRIESTE - Una donna di circa 50 anni di età è stata soccorsa questo pomeriggio - 3 gennaio - dagli equipaggi di una ambulanza e di una automedica inviate immediatamente dagli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg a Barcola, in prossimità della Pineta. A dare l'allarme con una chiamata al Nue112, Numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia, sono le persone che l'hanno vista in acqua. Hanno recuperato la donna autonomamente e hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare guidati passo passo da un infermiere della Sores fino all'arrivo dei mezzi di soccorso. Attivata dalla Sores per quanto di competenza la Capitaneria di Porto di Trieste. Poi la corsa in codice rosso all'ospedale di Cattinara.