Emergenza cimici, ecco il piano della Regione Fvg per l'agricoltura

di Maurizio Bait

L'emergenza si fa sempre più acuta e allora diventa urgente correre a migliori ripari: contributi fino a un massimo di 48mila euro saranno erogati dalla Regione Friuli Venezia Giulia alle imprese agricole per contrastare i danni provocati dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys). Lo stabilisce un regolamento approvato dalla Giunta Fedriga su proposta dell'assessore Stefano Zannier, che regge la delega alle risorse agricole e forestali. Il provvedimento opera una sintesi fra le misure già in campo, in...