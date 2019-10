Choc all'ospedale: uomo trovato senza vita in cortile, forse suicida

di E.B.

TRIESTE- Il corpo senza vita di un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni è stato trovato nelle prime ore di questa mattina - prima delle 6 - nel cortile dell'Ospedale Maggiore. Lo comunica la Direzione dell'Azienda sanitaria in una nota. Il corpo è stato trovato all'interno del nosocomio cittadino in una zona tecnica in prossimità del polo tecnologico, zona esterna dell'ospedale. Non si conoscono ancora le generalità. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario: l'uomo sarebbe caduto da una finestra morendo sul colpo. Le indagini sono in corso.