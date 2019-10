Chiusura Istituto di oceanografia: "barricate" in regione contro l'ipotesi

TRIESTE - C'è grande «sconcerto e preoccupazione» all'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste in seguito ad alcune indiscrezioni su di un suo possibile accorpamento, in tutto o in parte (con la sua sezione di Oceanografia), in un nuovo e unico Istituto Nazionale di Ricerca sul Mare, con sede a Roma.



Un Ente creato per decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che in serata rassicura dicendo che l'Istituto non chiuderà. Attorno all'Ogs le istituzioni del Friuli Venezia Giulia e il mondo della politica locale fanno quadrato. A cominciare dal governatore, Massimiliano Fedriga, che tuona: «Giù le mani dall'Ogs: il Governo non pensi di poter depredare il Fvg delle sue eccellenze».



«Sconcertata dai modi e dalla poca trasparenza dei processi in atto per la "riorganizzazione" della ricerca in Italia», si è detta la presidente dell'Ogs, Maria Cristina Pedicchio, perché, ha sostenuto, «l'impressione è quella di subire un vero e proprio colpo di mano», spiegando di avere «saputo della grave azione in atto di accorpamento e di perdita dell'autonomia» dell'Ogs, «soltanto da rumor e da telefonate private ricevute ieri». Fino adesso «da parte del Miur non ho ricevuto né smentite né conferme di qualcosa che non so né da chi sia partito né come, ma di cui siamo certi». In queste ore «ho sentito altri presidenti e c'è forte preoccupazione per questo tipo di gestione».



IL MINISTERO. Dal Miur però fanno sapere che in ballo ci sarebbe solo l'idea di un coordinamento degli enti pubblici di ricerca che si occupano del mare. Oggi l'Ogs, che affonda le sue radici alla metà del Settecento - quando nel 1753 venne istituita a Trieste dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria la Scuola di Astronomia e Navigazione - conta 294 tra ricercatori e altro personale. Un'eccellenza italiana nel mondo che nel 2018 ha ottenuto contributi pubblici per oltre 21,5 mln di euro cui si sommano oltre 11 milioni per progetti di ricerca privati. «Si può affrontare e ragionare su qualsiasi argomento - ha rimarcato Pedicchio - ma le cose vanno fatte con un piano e con una azione condivisa. Soprattutto considerando che noi dell'Ogs sediamo ai tavoli ministeriali continuamente».



Eppure, ha detto con rammarico, «non è la prima volta che succede una cosa del genere: tentativi di "occupazione" di un Ente che funziona bene», ha ricordato, «ce ne sono stati anche in passato». In piedi l'Ente triestino, le cui radici affondano alla metà del Settecento, ha «moltissimi progetti, molti europei, molti a capofila, e cambiare lo status giuridico significa metterli in discussione, perdere persone e investimenti», ha precisato la presidente. In tutto 54 nel 2018 - di cui 17 europei - per un valore totale di 12,7 milioni. Ô chiaro, ha concluso, «che difenderemo l'autonomia di un Ente che funziona molto bene». Al fianco dell'Ogs, i parlamentari del Friuli Venezia Giulia, da Lega a Pd, con Debora Serracchiani e Tatjana Rojc, che fanno sapere di essersi attivate per difendere l'Ente.

