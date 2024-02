Trieste. Chiusura dei consultori, mobilitazione e presidio del comitato sotto il palazzo del Consiglio regionale: discussione rinviata

TRIESTE - È slittata a una prossima seduta del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia la discussione, inizialmente calendarizzata per oggi 1 febbraio, su una mozione relativa alla riorganizzazione dei consultori di Trieste. La votazione è stata rinviata per il prolungarsi dell'attività dell'aula. Intanto all'esterno oggi è andata in scena una mobilitazione organizzata dal comitato di partecipazione per i consultori familiari di Trieste e da Non una di meno.