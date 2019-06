Chiusi in auto sotto il sole e senza acqua: la Polizia salva due cani

di E.B.

TRIESTE - La Polizia di Stato ha affidato due cani di taglia media a una cooperativa di Udine. Una passante li ha notati all’interno di un’autovettura parcheggiata in via del Lloyd angolo via Tartini., i finestrini erano abbassati a metà ema non a chiave. Una Volante è intervenuta e, constatate il disordine e le precarie condizioni igienico-sanitarie all’interno del veicolo, nonché l’hanno affidato i cani dopo aver cercato invano la proprietaria dell’autovettura.