Cognome omen verrebbe da dire: De Prà, per la precisione, fa alzare le antenne e la salivazione dei golosi, evoca la magia del Dolada a Pieve d'Alpago (Bl), il visionario talento di papà Enzo, la stella Michelin più antica d'Italia, la passione per il vino e l'accoglienza di mamma Rossana, la fantasia galoppante e l'entusiasmo di Riccardo. Ma questo De Prà è un altro, non ha nulla a che vedere, a parte la provincia di origine (Belluno) e le montagne sullo sfondo, ma non le stesse. E, a parte, ovviamente, il talento e la passione che anche nel caso di questo De Prà non mancano.



Qui, però, il viaggio inizia da Falcade, dall'albergo-ristorante-pizzeria di famiglia, prende corpo nelle cucine delle Codole di Canale d'Agordo, dal maestro e amico Oscar Tibolla (Uno che già venti anni fa era più avanti di tutti, un'esperienza fondamentale ammette Davide), prosegue all'ombra delle spettacolari montagne dell'Alta Badia e arriva sulla piazza sul mare più grande e più bella che ci sia. Infatti, per trovare oggi l'ex maestro dello Sci Club Albiois, diventato cuoco da due stelle Michelin, bisogna scendere a Trieste, davanti all'Adriatico e (a volte) dentro la bora. Il nome è Davide ma qua siamo di fronte ad una specie di Golia dei fornelli, un po' per la stazza da atleta che è stato fino a qualche anno fa molto per il talento, l'entusiasmo, le idee.



LA BIOGRAFIA

Davide De Prà, 37 anni, è la metà di quella supercoppia del gusto che da anni (più o meno una decina) compone con il triestino Matteo Metullio, vincente alla Siriola di San Cassiano (doppia stella) e adesso all'Harry's Piccolo di Trieste: anche qui il riconoscimento Michelin conquistato nel 2018 e poi bissato due anni più tardi: A volte spiega Davide mi sembra di vivere un sogno, ormai da un po' di anni ogni cosa che facciamo con Matteo si trasforma in un successo. Perfino alla Barcolana, la leggendaria regata triestina di inizio autunno, nella quale trionfarono, da cuochi, ovviamente, qualche anno fa. Ma anche alla sfida nazionale Cuoco Emergente. E infine, oggi sono due settimane, la proclamazione di cuochi dell'anno (in coppia, ovviamente) da parte di Identità Golose, dove saranno relatori il mese prossimo, mentre lunedì prossimo sono attesi al Bach Boutique Hotel di Sappada per la edizione invernale di Carnia: eccellenze in Malga.



Un'onda di positività ed entusiasmo che Davide e Matteo hanno cavalcato anche nell'avventura triestina, iniziata quattro anni fa quando Matteo, da poco diventato papà, decise di tornare a casa e Davide di seguirlo. Addio alle Dolomiti e alla Siriola, dunque, e per De Prà anche addio allo sci, e via alla nuova avventura in pianura, anzi, sul mare dove, da secondo che era, Davide è diventato alla pari con Matteo: «Sentivo che avevo bisogno di essere responsabile in prima persone del lavoro, essere la spalla, per quanto apprezzata, non mi bastava più. L'ho fatto presente a Matteo. Lui non ha avuto dubbi».



LA SFIDA

Così, adesso, la cucina da due stelle Michelin triestina è più che mai un gioco a due, dove i piatti vengono proposti dall'uno o dall'altro, provati, assaggiati, aggiustati e dove la formula del successo talento e passione a parte è quella di mettersi sempre in discussione: Se su 100 clienti 98 trovano tutto perfetto e due ci fanno delle osservazioni quelle due osservazioni andiamo ad analizzarle per capire se possiamo migliorare. I due menu degustazione dell'Harry's Piccolo (e c'è anche un bistrot, meno impegnativo nella proposta e nel prezzo, ma ugualmente di grande soddisfazione) sono la storia di un'amicizia (Incontro) e un omaggio alla città e al mare che la bagna (Adriatico) ma anche lo specchio di una cucina che punta più al Km Vero che al Km Zero e non si pone limiti, non si ferma ai luoghi comuni, e va dal palato al cuore. In questo senso Se pol - si può è un po' il piatto simbolo: Tortelli ai tre latti, peperoni del Piquillo, nduja, ricci di mare, nero di seppia, origano, nei quali si sublima l'accostamento pesce-formaggio da sempre considerato eccentrico se non impossibile e che invece funziona benissimo in questo e in tanti altri piatti, in una cucina che mischia con equilibrio e sapienza, non solo Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche Italia e Oriente, lasciti di esperienze e viaggi: «Perché io e la mia fidanzata Martina (responsabile dell'accoglienza in hotel) approfittiamo delle vacanze anche per regalarci esperienze gastronomiche importanti». E se pol, in fondo, è anche il manifesto della loro storia: Si può fare, sì, anche dividersi il ruolo di leader non è scontato, ma può essere la scelta migliore.