Conosce una giovane in chat ma finisce tra le braccia dei carabinieri

TRIESTE - Con mossa fulminea gli aveva rubato dalle mani l’iphone di ultima generazione e poi via di corsa per far perdere le proprie tracce. Dopo l’affannosa corsa ed ancora zuppo di sudore, si era steso su una panchina all’ombra di un albero a riposarsi, nascondendo per bene il “suo nuovo” smartphone dentro lo zaino, affinché qualche male intenzionato non glielo rubasse. Dal sonno ristoratore è stato improvvisamente svegliato dai Carabinieri che hanno rintracciato l’iphone tramite la localizzazione, e per lui è scattata la denuncia.

A distanza di 15 anni dal fatto, però, è stato nuovamente destato all’improvviso dal suo placido sonno, dai militari di Aurisina, impegnati insieme alla pattuglia di Basovizza nei controlli di retrovalico. L’uomo stava rientrando in Italia per raggiungere, in una località di mare, una ragazza conosciuta via chat su un sito. Sul conto del 39nne, cittadino romeno, pende un mandato di cattura. Deve scontare 7 mesi e 28 giorni di reclusione per furto aggravato. Così i militari , dopo aver proceduto al suo arresto, lo hanno accompagnato al carcere del Coroneo.