Il più grande centro congressi del Nordest? Sorgerà in Porto Vecchio

TRIESTE - Una superficie di 9.000 mq, di cui 3.828 per l'area espositiva; 5 sale conferenze (da 418 posti, da 270 posti, da 99 e due da 56) e un Auditorium da 1848 posti; area parcheggio all'esterno di 4.500 mq. Un investimento di 11 milioni di euro (Iva esclusa) sostenuto per il 45% dale per il restante da TCC Srl (18% capitale e 37% con ricorso a strumenti di finanziamento). Sono i dati del, che sarà il più grande centro congressi del Nord Est, p, in tempo per Esof2020, quando la città sarà capitale della scienza. La cerimonia della posa della prima pietra sanciscedel Porto Vecchio, finora dismessi e inutilizzati. Il Centro, nell'area della Centrale Idrodinamica ospiterà eventi nazionali e internazionali, e mira a diventaredel territorio: sarà realizzato nei vecchi Magazzini 27 e 28, ristrutturati e ampliati, sarà all'avanguardia, affacciato sul mare.