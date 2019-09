Paura al centro commerciale: minaccia passante con un coltello

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - La Polizia di Stato ha indagato per minacce e porto abusivo di armi un triestino, C.L., 67enne. L’uomo haper futili motivi unall’interno del centro commerciale Il Giulia ed ha estratto una serramanico. Sul posto un equipaggio della Squadra Volante della Questura. Sabato pomeriggio, 14 agosto, inoltre, è stato restituito al legittimo proprietario il motociclo rubatogli a inizio mese in via Valmaura. Il mezzo è stato rinvenuto in via Grego con il blocchetto dell’accensione e i cablaggi collegati danneggiati.