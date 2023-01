Lascia il cellulare al bar, la Polfer grazie alle videocamere trova la donna che lo aveva sottratto

TRIESTE - Un cliente del bar interno della stazione di Trieste Centrale ha lasciato incustodito, per alcuni minuti, il proprio cellulare. Accortosi di non averlo più e non ritrovandolo, il 42enne italiano si è rivolto alla Polfer che ha visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza, indirizzando i primi sospetti su un'anziana frequentatrice della stazione centrale, già conosciuta per analoghi comportamenti, e notata all'interno dello stesso bar. Le immagini hanno confermato che la donna, di origine serba e residente a Trieste, si era presa il cellulare trovato incustodito.

Dopo una prima ricognizione gli agenti l'hanno rintracciata all'esterno e subito la donna ha estratto dal marsupio il cellulare, dicendo appunto di averlo trovato incustodito e riconsegnandolo alla polizia. Il 42enne ha poi preferito non sporgere alcuna querela.