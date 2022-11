Travolta da un cavallo in un bosco: 50enne gravissima

TRIESTE - Una donna di 50 anni di età è rimasta ferita in maniera molto grave nella serata di oggi - 24 novembre - dopo essere stata travolta da un cavallo in un bosco di Gabrovizza, nel comune di Trieste. Le cause sono in corso di accertamento. Dopo l'allarme con una chiamata al Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato immediatamente sul posto un'automedica e una ambulanza provenienti da Opicina e da Santa Croce, in codice rosso.

La donna ha riportato un trauma cranico importante e un trauma toracico. È stata intubata e trasportata con la massima urgenza all'ospedale in codice rosso.