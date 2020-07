Guasto al cancello della scuderia, due cavalli in fuga

TRIESTE - A causa del malfunzionamento del cancello di una scuderia, due cavalli si sono allontanati nottetempo da una struttura sita in località Rupinpiccolo. Un residente in zona li ha notati in strada e ha prontamente informato il 112.



Sul posto una Volante del Commissariato di Duino Aurisina, che ha informato un responsabile della struttura, e sono state attivate le ricerche degli animali che si erano nel frattempo allontanati.

