Causa incidente e scappa: pirata "tradito" dal frammento di carrozzeria

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Alcuni pomeriggi fa una pattuglia del Reparto Motorizzato della Polizia locale è riuscita a rintracciare in poco tempo il responsabile di un incidente con fuga avvenuto poche ore prima. La pattuglia è stata inviata dalla sala operativa in via Crispi dove era stato segnalato un incidente stradale con solo danni su un’autovettura in sosta: da una prima ricostruzione l’autovettura responsabile dell’incidente mentre percorreva la via Crispi aveva perso il controllo del mezzo andando ad urtare un’Alfa Romeo in sosta. Il conducente dell’autovettura non ha considerato affatto l'ipotesi di fermarsi, per lasciare i propri dati ai fini assicurativi ma ha proseguito la propria marcia. All’arrivo sul posto della pattuglia gli operatori avevano un unico elemento grazie al quale risalire all’autovettura in fuga: un frammento di carrozzeria. Partendo da questo elemento sono riusciti a risalire al tipo di veicolo e al colore: si trattava di una Nissan Almera. Nelle ore successive hanno iniziato la ricerca individuando l’autovettura qualche chilometro più avanti rispetto al luogo dell’incidente, parcheggiata in modo non molto visibile. Nei confronti del conducente, un uomo M.R. le sue iniziali, è stata contestata la fuga e la velocità.