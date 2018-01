Studente si ammala di tubercolosi: scuola in allarme, test per i compagni

di P.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STARANZANO (Gorizia) - Un caso di tubercolosi, dipolmonare, patologia che ha colpito uno studente, è stato segnalato dall'istituto tecnico tecnologicodiLo si è appreso nella giornata di oggi, mercoledì 17 gennaio, prima da alcuniche frequentano l'istituto e poi la notizia ha trovato conferma nel sito della stessa scuola che ha pubblicato unadi avvertenze dell'Azienda per l'assistenza sanitaria locale. In Italia, secondo l'ultimo dato ufficiale disponibile, ci sono stati 3760 casi di tbc nel 2015.La scuola è stata informata del caso da una missiva. Il dirigentein particolare è stato messo al corrente attraverso una lettera dell'Bassa Friulana-Isontina: «abbiamo provveduto a informare subito studenti e» dice il responsabile dell'istituto.Sul sito del polo scolastico è stata poi pubblicata la lettera dell'azienda e una nota del preside per avvisare genitori, allievi e le persone che hanno frequentato occasionalmente l'istituto Marconi nelle ultime settimane.Lo studente è inin una delle strutture sanitarie dell'azienda e ai soli compagni di classe sarà proposta l'esecuzione deiprevisti in questi casi. A nessun altro studente, né al personale scolastico, né ad altre persone che nelle ultime settimane sono state ospiti dell'istituto è richiesto al momento di sottoporsi a test o ad altre tipologie di indagine medica.«Lo studente che si ènon è presente a scuola da diversi giorni, si sta curando e tornerà a frequentare le lezioni quando sarà pienamente- fa sapere la scuola -. Ilresponsabile della malattia è presente da sempre nella nostra popolazione e ogni anno determina qualche caso conclamato, perfettamente curabile».