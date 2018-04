Case e barche scassinate: tre stranieri colti sul fatto e arrestati

di E.B.

MUGGIA - Sono scattate la manette ai polsi per, responsabili di una serie di reati predatori sia nelle abitazioni che ai danni disul Rio Ospo. Ad intercettarli e bloccarli, nella notte tra il 14 e il 15 aprile, sono stati i carabinieri di Muggia: i tre si aggiravano a bordo di un’autovettura con targa polacca in prossimità delle barche ormeggiate sul Rio Ospo, in possesso di undi oggetti atti allo scasso. Gli stessi, al momento del controllo dei Carabinieri, si trovavano nell’inequivocabile atteggiamento di chi stavaalla ricerca del pezzo giusto da asportare. La zona, infatti, è da sempre bersaglio dei malintenzionati. I tre ucraini sono stati portati presso la caserma di Muggia, mentre tutta l’attrezzatura è stata posta sotto sequestro. Al termine delle formalità di rito i responsabili sono stati segnalati alla Procura della Repubblica.