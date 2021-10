La decisione del Governo: la Casa del popolo (Narodni dom) torna alla comunità slovena. Presto summit Mattarella-Pahor a Gorizia

TRIESTE/LUBIANA - Il presidente sloveno Borut Pahor ha espresso soddisfazione per la decisione del governo italiano di dare seguito al memorandum del luglio 2020 sulla restituzione della Casa del popolo (Narodni dom) di Trieste alla comunità nazionale slovena. La notizia è stata data ieri sera dalla senatrice del Partito democratico Tatjana Rojc, membro della comunità nazionale slovena.

Pahor, in una nota, ha ricordato come l'accordo per questo storico gesto sia frutto delle buone relazioni bilaterali e del dialogo costante con il presidente Sergio Mattarella, con il quale esiste «un rapporto di stima e fiducia consolidato negli anni in pieno spirito europeo». La nota aggiunge che un incontro fra i due capi di stato è in programma il 21 ottobre a Gorizia per lanciare il progetto Go Borderless 2025, esempio di eccellente cooperazione tra i due paesi.