Cartiera, crolla impalcatura: tre operai feriti, uno in gravi condizioni

TRIESTE - Infortunio sul lavoro, questo pomeriggio, intorno alle ore 15:30, alla Cartiera Burgo a San Giovanni di Duino. A causa del crollo di un'impalcatura che costeggiava un macchinario per la produzione della carta, due operai sono rimasti lievemente feriti, un terzo operaio che si trovava anch'esso sull'impalcatura è rimasto ferito seriamente,

immediatamente soccorso dai Vigili del fuoco di Trieste e dal personale sanitario del 118. L' uomo è stato immobilizzato sopra una tavola spinale, assicurato a una barella toboga e fatto scendere dal ponteggio da un'altezza di circa otto metri utilizzando tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale. Il ferito, è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero del 118. Sul posto la Polizia di Stato e i Carabinieri per accertamenti.



In mattinata, un altro infortunio, si è verificato in Via Caboto. Un carrello elevatore utilizzato per la sollevazione dei pallet, per cause da accertare, è caduto addosso a un operaio ferendolo seriamente. I vigili del fuoco hanno provveduto a spostare il macchinario, successivamente, l'uomo é stato trasportato all'ospedale dal personale del 118.

Sul posto la Polizia di Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA