TRIESTE - Un'occlusione della carotide che secondo quanto ha riportato il consigliere regionale del Gruppo misto, Walter Zalukar, arriverebbe al 90 per cento. Ma nonostante ciò l'Asugi, l'Azienda sanitaria che copre il territorio giuliano-isontino, non può ancora garantire l'operazione al paziente. «Una signora di Trieste ha chiesto aiuto per il marito che ha estremo bisogno di un intervento chirurgico per non rischiare la paralisi e forse la vita», ha aggiunto Zalukar.



La vicenda si inserisce in quella che è l'onda lunga della quarta ondata, con il Covid che ha ancora una volta bloccato le operazioni chirurgiche non urgenti. In questo caso, però, si dibatte proprio sull'urgenza o meno dell'intervento in questione. «Mio marito - ha raccontato la donna al consigliere regionale Zalukar - con occlusione di carotide al 90%, fatti gli accertamenti pre-operatori il 2 di ottobre doveva fare l' intervento entro 60 giorni, ma siamo arrivati a febbraio e la risposta dei medici dopo centinaia di telefonate è stata: abbiamo disposizione di intervenire sulle urgenze e alla mia domanda se aspettate che gli viene un ictus, la risposta è stata: non so cosa dirle, abbiamo queste disposizioni».



Ecco quindi l'attacco del consigliere regionale del Gruppo misto, che ha presentato un'interrogazione ufficiale alla giunta guidata dal presidente Massimiliano Fedriga. «Dopo due anni dall'inizio della pandemia - commenta il consigliere - pare inammissibile che un cittadino in questo stato di salute non possa avere i servizi e le prestazioni a cui ha diritto. Credo che Asugi abbia avuto tutto il tempo per organizzare l'attività chirurgica in modo da garantire i Lea (Livelli essenziali di assistenza) nei tempi prescritti. L'intervento chirurgico in questione - continua Zalukar - non può essere ancora rinviato, poiché ogni ulteriore ritardo comporta un pesante rischio. Ho interrogato la Giunta regionale - conclude il consigliere - per sapere se intenda o meno intervenire su Asugi affinché questa riprenda quanto prima l'attività chirurgica con delle tempistiche appropriate».



IL SECONDO APPELLO

Dal M5s, invece, arriva un monito finalizzato all'incremento del personale sanitario in regione. «La dotazione di personale del Servizio sanitario regionale, al 31 dicembre 2019 prima del Covid, si era ridotta di 387 unità rispetto all'anno precedente e il decremento più importante aveva riguardato proprio il ruolo sanitario. L'indirizzo politico di questa Giunta è sempre stato quello di esternalizzare le prestazioni, puntando ad accreditare ulteriore privato. Con la pandemia ci sono state delle assunzioni ma, soprattutto, a tempo determinato. Sono necessari pianificazione, investimenti e formazione - conclude la nota del M5s - per mettere in sicurezza il sistema esistente e avere figure professionali per rendere operative le strutture previste dal Pnrr, oltre ad arginare la fuga di professionisti attualmente in atto».