Si improvvisa corriere per risparmiare, "armato" di tubo e imbuto ruba gasolio dai camion

TRIESTE - Corriere improvvisato. Non solo deve combattere quotidianamente con la concorrenza, ma deve fare i conti anche con il prezzo del carburante arrivato alle stelle. E così si è ingegnato per risparmiare. Infatti, nella pausa pranzo, raggiungeva i parcheggi dove si trovano i camion in sosta e, armato di imbuto e tubo, aspirava il prezioso liquido nero facendo abbondante scorta nelle sue taniche. L’operazione è durata per mesi, sino a quando è stato scoperto. Ma il corriere, nel frattempo, ha preso altre strade, facendo perdere le sue tracce. Un accurato controllo effettuato dal personale del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Aurisina, ha trovato il corriere in un momento di relax a bordo di un pullman diretto in Romania. Doveva raggiungere il suo paese per rinnovare la patente, al fine di sbarcare il lunario. Ma dal controllo è emerso che a carico dell'uomo era stato spiccato un mandato di cattura. Il cittadino romeno, di 36 anni, ricercato perché deve scontare due anni, nove mesi e 27 gioni di reclusione per furto aggravato, è stato così tratto in arresto e portato al carcere del Coroneo.