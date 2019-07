Polizia trova mini cellulare in cella nascosto in una bomboletta di gas

di E.B.

TRIESTE - «Era abilmente nascostoappositamente tagliata ed avvitata ad un fornello che usano i detenuti per farsi il caffè» denunciasegretario del Sippe Trieste - sindacato autonomo della polizia penitenziaria - riferendosi ad un mini cellulare trovato stamattina in una camera occupata da 8 romeni durante uno degli ordinari controlli amministrativi. «- continua D’Alessandro - grande quanto un accendino, è stato scovato grazie all’impegno ed alla grande professionalità di alcuni agenti che, nonostante le temperature proibitive non si sono arresi e, dopo aver rinvenuto dell’alcool, una macchinetta per i tatuaggi ed un accumulo di terapia, hanno voluto approfondire ulteriormente il controllo». Deduzione vincente che ha portato al rinvenimento del cellulare, oggetto proibito ai detenuti, il cui possesso in carcere non è ancora previsto dalla legge come reato: «La detenzione di un cellulare in cellama i ristretti grazie a lui possonoo addirittura gestire e commettere fatti illeciti» spiega il sindacalista. Ora verranno avviate le indagini per comprendere come l’apparecchio sia entrato nella disponibilità dei detenuti e chi lo usava, ma soprattutto se soltanto per essere più vicini ai famigliari oppure per continuare a commettere reati.